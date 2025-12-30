Hallan el cuerpo de la niña desaparecida en el naufragio

Los equipos de rescate indonesios trasladan el cadáver de la niña. - EFE/ EQUIPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE INDONESIA

Los equipos de rescate de Indonesia encontraron ayer los restos sin vida de uno de los cuatro españoles desaparecidos –un adulto y tres menores– desde el pasado viernes por el naufragio de un barco turístico en el este del archipiélago. La víctima mortal es la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, confirmaron por separado la familia de la fallecida y los equipos de rescate.

Fue un residente de la isla de Serai quien vio alrededor de las 6:00 hora local (22.00 GMT del domingo) un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Al accidente ocurrido cerca de la isla de Padar, también sobrevivió una hija de Ortuño; junto a cuatro miembros de la tripulación del barco y un guía turístico.