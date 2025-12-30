Sánchez pide a sus ministros medidas sociales “disruptivas”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a sus ministros que planteen medidas “disruptivas” e identificables con su Ejecutivo que no necesiten ser aprobadas por el Congreso de los Diputados, según publicó el diario El País y confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser.

El objetivo de Sánchez, según esta información, es recuperar la iniciativa del Gobierno español en el nuevo ciclo electoral de 2026 esquivando la falta de apoyos en la cámara baja.

Saiz recordó que “hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de la gente que tienen rango reglamentario y no deben estar validadas por el Congreso”. “Esto no las convierte en malas medidas”, dijo.

Según El País, Sánchez hizo el encargo a sus ministros en noviembre y durante las semanas posteriores insistió en pedir propuestas “ambiciosas” que sean “fáciles” de llevar a cabo y que “conecten con la gente”.

El objetivo de Sánchez es mantener el impulso del ejecutivo tras perder el apoyo de Junts y de Podem y a las puertas del ciclo electoral que abrieron las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

Paralelamente, Saiz insistió en que su ejecutivo presentará los presupuestos generales del Estado (PGE) “a lo largo del primer trimestre de 2026”, y trabaja ahora “con discreción” para conseguir los apoyos necesarios para aprobarlos en el Congreso.