Estados Unidos utilizó drones de la CIA para atacar suelo venezolano

Benjamin Netanyahu se reunió el lunes con Donald Trump en Washington. - AMOS BEN GERSHOM / GPO / ZUMA PRESS / DPA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó el lunes el New York Times.

Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

El presidente, Donald Trump, confirmó el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de “acoso, amenazas y ataques”.

De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

EEUU mantiene desde mitad de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen en Venezuela.

Washington apoyará atacar a Irán si reanuda el programa nuclear

Donald Trump aseguró en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que estaría a favor de atacar nuevamente a Irán si reanuda el programa nuclear. Trump dijo que Irán podría utilizar nuevas instalaciones para reconstruir su programa. Por su parte, el gobierno israelí anunció que revocará a partir de mañana la licencia para operar en Gaza a 37 ONG, entre las cuales Médicos sin Fronteras y Oxfam. Deberán abandonar el país en un plazo máximo de 60 días.