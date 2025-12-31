La auditoría del PSOE descarta financiación ilegal, pero ve gastos “llamativos” de Ábalos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una auditoría forense externa encargada por el PSOE a dos catedráticos descarta la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que ha hallado algún gasto “llamativo” que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido. En pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes”, como una comida para nueve comensales el día de Navidad de 2019 en València, menús infantiles o recibos “extraordinarios” en una marisquería, La Chalana, como un menú por 332 euros o un recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras. Los gastos se consideran excesivos cuando exceden los 60 euros por comensal y representan entre el 4 y el 25 %, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización. Así lo recoge el informe que el partido anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este análisis estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido. Ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego –uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018– y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Pese a las “llamativas” facturas de Ábalos, el informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es “coherente, cerrado y verificable” porque “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas”.

Ante esto, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, admitió que confiaron en una persona “equivocada” en referencia Ábalos, que también “pudo estar robando del propio partido”. “Se aprovechó de la confianza que le dimos”, aseveró.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuestionó la auditoria afirmando que “encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual”.

El PP cita al exministro en la comisión del Senado el día 8

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El anuncio lo hizo el martes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que explicó que la solicitud para que pueda celebrarse esa comparecencia se trasladará tanto a Soto del Real e Instituciones Penitenciarias como al Tribunal Supremo, que instruye el caso en el que es investigado y que ordenó su ingreso en prisión preventiva. La comparecencia, si fuese autorizada, podría celebrarse mediante un traslado policial hasta el Senado o bien por vía telemática, según apuntaron fuentes del PP. De producirse, sería la segunda declaración de Ábalos en esta comisión, pues fue ya uno de los primeros en comparecer, el séptimo, el 6 de mayo de 2024.