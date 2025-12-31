Mazón coloca a su exjefe de Gabinete de asesor en su oficina de expresident

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón ha designado al que fuera su jefe de Gabinete y secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, como asesor de su oficina de apoyo, cargo por el que podría llegar a ingresar un sueldo de hasta 58.000 euros anuales, según adelantó el diario Levante. El periodista es el primero de los dos asesores a los que tiene derecho Mazón en su calidad de exjefe del Consell, nombrado en este departamento ubicado en la ciudad de Alicante. Como expresident, Mazón también tiene derecho a contar con un chófer, un vehículo oficial y protección personal. Cuenca, que era hombre de máxima confianza de Mazón, ganó protagonismo después de que la jueza que investiga la gestión de la dana lo citara a declarar hasta en dos ocasiones, después de que el registro de las llamadas de la que fuera consellera de Interior, Salome Pradas, investigada, mostraran que habló con él hasta en cuatro ocasiones el día de la tragedia. Según declaró Pradas, el entonces jefe de Gabinete le ordenó que no molestara a Mazón. Fue también el responsable de mantener la agenda del president el dia de la dana, incluida la comida con la periodista Maribel Vilaplana, así como del discurso que dio tras las inundaciones.