Un problema eléctrico obliga a paralizar el Eurotúnel

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, se vio obligada ayer a cerrar el túnel bajo el Canal de la Mancha a causa de un problema con el suministro eléctrico, suspendiendo todos los servicios durante unas horas. Empezó a recuperar el servicio durante la tarde, y al cierre de esta edición la previsión era poder regresar a la normalidad durante la misma noche. Así lo indicó la empresa que gestiona el túnel, Getlink.