Al menos 40 muertos y 115 heridos en un incendio en una estación de esquí de Suiza

Al menos cuarenta personas murieron y otras 115 resultaron heridas (la mayoría graves) tras un trágico incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, durante la madrugada de la Nochevieja. El local era conocido por tener un público muy joven, y por el momento no hay constancia de víctimas españolas. La causa del fuego apunta a un accidente pero todavía no se ha podido determinar, según informaron las autoridades suizas, que declararon el estado de emergencia en el cantón de Valais y activaron el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

La policía de Valais precisó el número de víctimas y explicó que gran parte de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas fueron trasladados a Alemania, Francia e Italia, que ofrecieron su apoyo al Gobierno suizo.

Todos los medios se centraron desde ayer en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres. A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo en rueda de prensa que “es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación” de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo. Los esfuerzos están puestos en “dar una respuesta a las familias lo más rápido posible”, recalcó.

La procuradora indicó que la tragedia consistió en “un fuego generalizado” que provocó una explosión que devastó el bar sobre las 1.30 horas de la madrugada, aunque la causa inicial del incendio todavía no se ha podido determinar de manera oficial. No obstante, Pilloud aseguró que “no se trata en absoluto de ningún tipo de atentado” y señaló que hay una investigación en marcha.

Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, Pilloud sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.

Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela habitual de entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión. No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando la Noche Vieja correspondían probablemente a ese tramo de edad.

Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros. Los hospitales de la parte francófona de Suiza se desbordaron por la afluencia de víctimas con quemaduras.