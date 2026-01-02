En vigor en veto de Israel a 37 ONG en Gaza, que deberán salir antes de marzo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno israelí abre este año con la retirada de las licencias de actividad de 37 ONG que operan en la Franja de Gaza. Las restricciones entraron en vigor ayer y afectan a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Oxfam o Caritas, que deberán completar el cese de su actividad antes del 1 de marzo. El ministerio sostiene que no han entregado a las autoridades la “información completa y verificable” sobre sus trabajadores, acusados de estar “involucrados en actividades terroristas” y vinculados a Hamás. Ya en marzo de 2025, el Ejecutivo hebreo intensificó los ataques contra las ONGs introduciendo nuevos requisitos y afirmó que miembros de éstas colaboran o forman parte de las milicias armadas palestinas. Sin embargo, el Ejército israelí aseguró que las restricciones “no afectarán en el futuro al volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza”. Mientras, Naciones Unidas pidió a Israel que reconsidere la decisión.

Por su parte, el ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza informó ayer que contabilizó la muerte de dos personas como consecuencia de ataques israelíes en las últimas 24 horas, con lo que son 416 los fallecidos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.