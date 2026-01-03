“Lleva la iniciativa de la comunicación, es la clave”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado a la jueza que investiga la dana los mensajes que mandó al expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la tragedia. “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando”, le dijó Feijóo, que le recomendó que liderase “informativamente” como hizo “en el incendio”.

El dirigente popular se interesó por el número de muertos y desaparecidos y preguntó a Mazón si el Gobierno le llamó. Feijóo ya había entregado los mensajes que le envió Mazón, donde el exmandatario valenciano confirmaba que había recibido toda la ayuda necesaria del Gobierno central.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, reprochó a Feijóo que estuviera “centrado en el relato y no en las víctimas de la tragedia”, y afirmó que “su prioridad fue liderar la mentira”, por lo que reclamó de nuevo su dimisión. Las críticas al líder popular fueron numerosas dentro del PSOE: el portavoz del partido, Patxi López, le acusó de “llevar más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Mazón”, mientras que la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, cargó contra la pasividad de Feijóo a la hora de enviar los mensajes a la jueza.

Acoso laboral en el PSOE

En paralelo, en el PSOE si siguen haciendo públicas acusaciones contra algunos cargos, en este caso, de una concejal por acoso laboral contra José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la Comisión Gestora en la región tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. El partido negó ayer las acusaciones y anunció acciones legales contra quienes lancen este tipo de afirmaciones “falsas”. “La persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana”, señaló el PSOE. Mientras, el alcalde de Almussafes (València), Toni González, afirmó que las acusaciones contra él por acoso sexual y laboral son “falsas” tras comparecer ante el canal interno del partido.