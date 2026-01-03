Rusia acusa a Ucrania de la muerte de 24 personas en Jersón

Daños causados ​​por un ataque con un dron ucraniano en Jersón. - EUROPA PRESS / CONTACTO / DANIIL MIKHAILOV

Las autoridades rusas denunciaron ayer la muerte de 27 personas, entre ellas dos menores de edad, como consecuencia del ataque lanzado por Ucrania en la víspera en la región de Jersón, ampliamente ocupada por Rusia. Las autoridades de Ucrania defendieron que el ataque tuvo “un objetivo militar legítimo”.

Mientras, al menos 30 personas resultaron heridas por un bombardeo ruso sobre el centro de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania.