Velas y bengalas en botellas de champán, la hipótesis más verosímil del fuego en Suiza

Las autoridades suizas apuntan a la colocación de bengalas en botellas de champán como hipótesis más verosímil del incendio que arrasó un bar en la estación de esquí de Crans-Montana en Nochevieja y dejó al menos 40 muertos. “El fuego se prendió de forma muy rápida y generalizada”, destacó la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, que remarcó que la pista de las bengalas y las velas no es definitiva al cien por cien, aunque es compartida por varios testigos de la tragedia como el inicio del fuego, después de que algunas camareras con las botellas de champán se subieran a los hombros de los camareros.

El techo del bar-discoteca Le Constellation estaba cubierto con espuma como material aislante del sonido, altamente inflamable, y se conformaba de madera, por lo que las llamas se propagaron rápidamente. Los gerentes del local ya han declarado en calidad de testigos y dependerá de lo que salga a relucir en las investigadores si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.

Por el momento, el número de víctimas mortales confirmadas es de 40, aunque varios medios sitúan la cifra en 47. Asimismo, el comandante de la Policía de Valais, Frederic Gisler, elevó la cifra de heridos de 115 a 119, dado que cuatro personas se presentaron espontáneamente en el hospital al darse cuenta de que las heridas que presentaban eran más serias de lo que parecía.

De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad. Las autoridades italianas, además, confirmaron que entre los muertos hay un golfista de 17 años, Emanuele Galepini.

La pirotecnia deja 7 muertos más

La tragedia en Suiza no fue la única en Europa durante la celebración de Nochevieja. La manipulación de pirotecnia dejó al menos cinco muertos en Alemania (uno de ellos en Sajonia al tratar una “bomba pirotécnica”) y dos en Países Bajos, donde este 2026 ya se ha prohibido el uso privado de fuegos artificiales.