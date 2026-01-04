Abren una instrucción penal contra los gerentes del bar incendiado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las autoridades suizas anunciaron ayer la apertura de una instrucción penal contra los dos gerentes del bar de la estación de esquí de Crans-Montana que sufrió un incendio en Nochevieja por el que murieron al menos 40 personas y 119 resultaron heridas. Los gerentes del local Le Constellation, de nacionalidad francesa, están acusados de “homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia”, según indició la Policía suiza y la oficina de la fiscal general del cantón de Valais.

La Policía también anunció la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio. Se trata de cuatro jóvenes suizos (dos chicos y dos chicas) de entre 16 y 21 años. “Las investigaciones y los procedimientos de identificación de las otras víctimas fallecidas o heridas siguen activamente”, según las autoridades. El Gobierno italiano ya informó el viernes de que entre los fallecidos se encuentra un golfista italiano. Sobre los heridos, el Hospital del Valais confirmó que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio, cuatro de las cuales en estado crítico. También se encuentra herido el jugador juvenil del FC Metz Tahirys Dos Santos, ingresado en un hospital alemán por “quemaduras graves”.

El ministro de Justicia, Beat Jans, visitó el lugar del siniestro y subrayó la “profunda tristeza” y la “conmoción” de todo el país. Jans afirmó que no notificarán ninguna muerte hasta que la identificación sea segura al cien por cien, y aseguró que se está revisando la normativa de seguridad contra incendios y que la investigación esclarecerá quién fue responsable.

El viernes, la fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que la causa más probable del incendio es la colocación de bengalas en botellas de champán, cuyas llamas se extendieron al tocar el techo.