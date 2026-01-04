Los EE.UU. ven "prematuras" unas elecciones en Venezuela y descartan ceder el poder a Machado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, ha considerado "prematuras" unas elecciones en Venezuela después de la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y ha descartado ceder el poder a la líder opositora María Corina Machado. Entrevistado en el canal NBC News, ha dicho que Machado es "fantástica" pero que "la gran mayoría de la oposición no está en Venezuela". Preguntado por si convocarán unos comicios para que los venezolanos escojan un nuevo gobierno, ha dicho que "hay trabajo por hacer primero" y que "todos los problemas que había con Maduro todavía se tienen que afrontar". "Hasta que no lo afronten se seguirán enfrentando a la presión de los Estados Unidos", ha advertido.