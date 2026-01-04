EEUU ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro, al que juzgará por narcotráfico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo un fugaz operativo para derrocar al líder venezolano, Nicolás Maduro, quien fue arrestado, junto a su esposa, Cilia Flores, y será juzgado ante la Justicia estadounidense tras más de una década en el poder.

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), fue una misión encubierta que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada de ayer sábado tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves y miembros de Operaciones Especiales.

Poco antes de la medianoche en España, media tarde en Nueva York, el mandatario venezolano descendió esposado del avión militar que lo trasladó vía Guantánamo hasta el aeropuerto de Stewart, a un centenar de kilómetros al norte de Manhattan, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la DEA le esperaban, a una temperatura de 2 grados bajo cero.

La operación incluyó durante la madrugada varios ataques en espacios civiles y militares de la capital, Caracas, y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según informó el Gobierno venezolano, que denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense. El propio Trump explicó que Maduro y su esposa fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

Horas más tarde, Trump anunció en rueda de prensa que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta que se produzca una transición, pero sin descartar una invasión terrestre del país. A la vez, dijo que su gobierno mantenía comunicación con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Paralelamente, consideró que “sería muy difícil” para la principal líder opositora, María Corina Machado, presidir la nación suramericana, al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”. Además, describió un futuro para Venezuela en el que las “enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo” se gastarán “miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país”.

La campaña contra Maduro comenzó en agosto, cuando Trump elevó hasta los 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información para capturar al líder chavista, a quien acusa de dirigir el llamado Cártel de los Soles, acusaciones que Caracas ha negado tajantemente. Poco después, Washington puso en marcha la operación Lanza del Sur, un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico. Una treintena de supuestas narcolanchas fueron destruidas, dejando más de un centenar de muertos.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a la movilización “inmediata” de toda su militancia tras el ataque ejecutado por EEUU en el país suramericano y exigió al presidente Donald Trump que devuelva de “manera inmediata” a Nicolás Maduro. “Ante tan grave atentado a nuestra soberanía, el PSUV llama a la movilización inmediata de toda su militancia”, señaló la formación. Decenas de chavistas salieron a las calles del centro de Caracas para exigir que “devuelvan” al mandatario venezolano, una reacción más tibia de lo esperado en una tensa calma en la capital venezolana tras la intervención.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió una “prueba de vida” de Maduro y de su mujer, Cilia Flores. Rodríguez afirmó que Maduro es “el único presidente de Venezuela” y Trump dijo que no desplegará tropas si Delcy hace “lo que queremos”.