“Aún no somos libres porque no sabemos qué va a pasar en adelante”, explicaba ayer Siomer León, un venezolano de 31 años afincado en Lleida que tuvo que salir forzosamente de su país en 2017 “por no apoyar el régimen y porque los sueldos no valen nada”, indicó. Al conocer la noticia de la captura de Nicolás Maduro, “lo primero que me salió fue el llanto, escuchar esa noticia fue mejor que ganar unas elecciones”, reconoció. Sin embargo, consideró que es demasiado pronto para hablar de una “liberación” y afirmó que “estamos a la expectativa; hubo tantas mentiras atrás que no sabemos si creer y volver a emocionarnos, o esperar un poco más”.

Mientras, Loreina Flores cree que, aunque Maduro sea apartado, solo es “el 10% del problema” y otra figura con la misma ideología podría asumir el poder. Teniendo en cuenta que “los militares mataron a muchos jóvenes cuando empezaron las guarimbas”, dijo que “la gente tiene miedo de salir a protestar y prefiere celebrar en casa”. Manifestó su esperanza de celebrar unas elecciones libres y subrayó que a partir de ahora “hay que reconstruirlo todo, y Donald Trump no lo va a hacer, porque quiere obtener un beneficio del favor que nos está haciendo”. Al respecto, valoró que “hubiese sido mejor que el pueblo decidiera la salida de Maduro, y no que alguien se haya metido en nuestro país para sacar algo que no debería estar ahí”.

Eydin Rafael, que también vive en Lleida desde hace varios años, fue sargento en Venezuela y tuvo que huír del país a escondidas al recibir amenazas de muerte por no apoyar el régimen. Explicó que “ahora esperamos que el cambio sea muy satisfactorio, no debería quedar alguien del mismo gobierno”, e indicó que “si la situación se normaliza un poco, mi expectativa sería volver a mi país, es lo que anhelamos”. Valoró que “lo normal sería hacer unas nuevas elecciones, pero hay que cambiar la dirección del Consejo Nacional Electoral”.

El presidente del Centro Latinoamericano de Lleida, Osvaldo Francia, de origen argentino, consideró “lógica” la actuación de Trump, aunque “lo justo hubiese sido que Venezuela hubiese podido enderezarse y reincorporarse a un sistema normal, aprovechando su riqueza natural”. También criticó la postura del Gobierno central y la de expresidentes como Zapatero, a quien acusó de ser “cómplice” del régimen.

Protestas en Lleida a favor y en contra de la intervención

Una setentena de personas se manifestaron ayer en Lleida contra el ataque de los EEUU en Venezuela y para “apoyar” al pueblo venezolano en una acción convocada por diferentes movimientos sociales del Segrià. Recorrieron el Eix Comercial, desde la plaza de la Catedral hasta la Paeria, donde denunciaron lo que consideraron como una “ofensiva imperialista que responde a intereses puramente económicos y geoestratégicos”. Uno de los asistentes, Borja Garcia, denunció “las ingerencias de los EEUU en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro”. Por la tarde, decenas de venezolanos vecinos de Lleida se concentraron en la plaza Ricard Viñes para celebrar su “libertad” tras la intervención de EEUU.