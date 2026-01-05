Maduro asiste a su primera audiencia en Nueva York mientras la ONU advierte que no se respetó el Derecho Internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero en un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.Kyle Mazza-CNP

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha comparecido este lunes ante el tribunal federal del sur de Nueva York a las 12.00 hora local (17.00 GMT), en Manhattan, para su primera audiencia judicial. Acompañado por su esposa, Cilia Flores, Maduro se enfrenta a graves acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo, tras su detención el sábado en Caracas y posterior traslado a Estados Unidos por mar.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses. La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

La comparecencia de este lunes constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas. Pero, por primera vez, la acusación incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien la Fiscalía señala, según su investigación, por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años.

Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso.

La ONU cree que la operación militar de los EEUU no respetó el Derecho Internacional

Naciones Unidas ha advertido este lunes, que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que capturó al presidente Nicolás Maduro, infringe gravemente el Derecho Internacional y los principios fundamentales de su propia Carta fundacional.

"Vengo subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", ha indicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad leída por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

"Sigo profundamente preocupado porque las normas del Derecho Internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero", ha añadido el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, en plena polémica por la legalidad de la maniobra de Washington para sacar del poder a Maduro.

La ONU recuerda que su Carta fundacional consagra "la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de "todas las disposiciones" de la misma.

Ante la situación "confusa y compleja" en Venezuela, la ONU ha recalcado la necesidad de atenerse a los principios de la Carta de la ONU, insistiendo en que tiene que prevalecer "la fuerza del Derecho". "El Derecho Internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos", ha recalcado el mensaje de Guterres.

Guterres insta al diálogo interno para la transición

Apuntando a que el país sudamericano vive "décadas de inestabilidad interna y de agitación social y económica" en los que la democracia se ha visto "socavada", la ONU pide evitar una escalada bélica que extienda el conflicto a otras zonas de la región.

"La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas para prevenir una conflagración más amplia y destructiva", ha indicado el mensaje de Guterres en el marco de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Así ha pedido a todos los actores venezolanos que participen en "un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro". "Esto implica el pleno respeto de los Derechos Humanos, el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano", ha incidido.

El premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradece la acción militar

Por su lado, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que el país suramericano será "el principal aliado" de Washington.