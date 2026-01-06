Condenados a entre 4 y 8 meses de cárcel por acosar a Brigitte Macron

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Tribunal Correccional de París condenó ayer a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, a penas de cuatro y ocho meses de cárcel, que solo tendrán que cumplir entre rejas en caso de reincidencia, salvo uno que sí deberá ingresar en prisión por no haber asistido al juicio. Además, todos deberán abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y otros 600 euros por costas judiciales. Los jueces les impusieron igualmente cursillos de sensibilización sobre el respeto de las personas en línea.

Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, así como comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad con su marido, tienen 65 y 41 años, respectivamente.