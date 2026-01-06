‘Francis’ deja fuertes lluvias, frío y nieve en toda España

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La borrasca Francis está dejando lluvia, temperaturas bajo cero y nieve en cotas bajas en gran parte de España. Andalucía ha sido una de las zonas más golpeadas por las lluvias estos últimos días, donde se han producido más de 440 incidentes debido a los desbordamientos de ríos y barrancos, que obligaron a llevar a cabo desalojos preventivos en lugares como Cádiz, y obligado a hacer rescates de personas que quedaron atrapadas en sus vehículos por el agua. En Catalunya, a parte de en Lleida (ver páginas 3 y 4) la nieve también cayó en las comarcas del interior e incluso se pudieron ver algunos copos cerca del litoral, con unas temperaturas que apenas superaron los 7 grados positivos en todo el territorio. La nieve y el hielo provocaron cortes y restricciones en algunas carreteras, aunque durante el día de ayer no se registraron incidentes graves. Aviso por nieve en cotas bajas había también en otras zonas como Cantabria, Aragón, Asturias, la Comunitat Valenciana, Castilla la Mancha o Madrid, por eso en muchos lugares tuvieron que modificarse las cabalgatas de los reyes magos, adelantándolas o reprogramándolas a espacios cerrados. Por su parte, el Gobierno activó 659 máquinas quitanieves.