La ONU advierte que EEUU ha vulnerado el Derecho Internacional

Naciones Unidas avisó ayer que la intervención militar de EEUU en Venezuela para capturar al presidente de este país, Nicolás Maduro, contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.

“Vengo subrayando de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, indicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad.

La ONU recordó que su Carta fundacional consagra “la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de “todas las disposiciones” de la misma.

Por su parte, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, negó que su país esté en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

Sin embargo, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció la “violación flagrante” de la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional por parte de EEUU y reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno. Además, advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la credibilidad del Derecho Internacional y la autoridad del propio Consejo quedarán en entredicho si no condena el ataque estadounidense.

Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, indicó que el Gobierno hablará con Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, como lo venía haciendo hasta ahora con su predecesor así como con la oposición, al tiempo que insistió en que la solución no puede imponerse por la fuerza.

“La UE seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mostró su apoyo a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la víspera urgió a Washington a detener sus amenazas.

Trump insistió el domingo en sendas entrevistas a la prensa, tras hablar de la operación contra Nicolás Maduro, en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad.

La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa mostraron ayer su apoyo a Dinamarca después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia.

Similares muestras de apoyo llegaron también desde Madrid, Berlín y París, así como de los vecinos nórdicos. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.