Maduro se declara inocente ante el juez en Nueva York: “No soy culpable, soy decente”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró ayer inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, Caracas, por cargos relacionados con el narcotráfico. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, declaró el jefe de Estado venezolano, que añadió que es un “hombre decente”, así como el presidente de su país y un “prisionero de guerra”. “Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela”, denunció durante su turno de palabra en la corte, según la cadena de televisión estadounidense CNN. La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se declaró también “no culpable, completamente inocente”. Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, estuvieron sentados a un asiento de separación.

Sus respectivos equipos legales indicaron que “en este momento” no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro informó al juez de que tiene “algunos problemas de salud que requerirán atención”, mientras que el de Flores denunció que sufrió “lesiones importantes durante su secuestro”.

Esta comparecencia, que duró menos de una hora, estuvo encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato del presidente Bill Clinton. La próxima audiencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española).

El presidente venezolano ha contratado como su abogado defensor en el proceso penal en Nueva York al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación. Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”.

Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Entretanto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, denunció que su familia está siendo “perseguida” tras la captura del líder chavista y su esposa y dijo confiar en que ambos serán liberados y en que estarán de regreso en Venezuela.