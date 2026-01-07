Dalmau dice que el acuerdo de financiación para Catalunya es "casi inminente": "Estamos a la recta final"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, cree que el acuerdo de una financiación singular para Catalunya es "casi inminente". "Estamos a la recta final", ha asegurado en una entrevista a TV3. El conseller ha explicado que quedan "algunos flecos" por cerrar y ha calificado "de importante" la reunión de este jueves entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la Moncloa. Preguntado por si el acuerdo cumplirá con el principio de ordinalidad, Dalmau ha respondido que el Govern "siempre" ha trabajado con este supuesto sobre la mesa y se ha mostrado convencido de que habrá un "buen acuerdo". "Le tocará a la ministra Montero explicar el nuevo acuerdo", ha añadido sin dar detalles.

El conseller Dalmau espera que el nuevo modelo de financiación tenga suficientes apoyos para aprobar los cambios legislativos necesarios al Congreso. "A la hora de la verdad cuándo se pongan encima de la mesa más recursos para Catalunya, ¿se podrá contar con los partidos catalanes? Espero que sí. Reivindico una política de acuerdo y no de bloqueo. Ponerse de acuerdo requiere más valentía", ha añadido. Además, ha señalado que también se tendría que esperar poder tener el apoyo del PP a la nueva financiación.