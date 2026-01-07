Prohibir a los grandes inversores comprar casas unifamiliares: la última propuesta de Trump para salvaguardar el "sueño americano"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá a los “grandes inversores institucionales comprar más casas unifamiliares” en los EE.UU. En un mensaje en la red Truth Social, Trump ha asegurado este miércoles por la noche que adoptará “pasos inmediatos” para implementar la prohibición. “La gente vive en casas, no corporaciones”, ha defendido al republicano. Además, Trump ha adelantado que presentará más propuestas sobre “vivienda y asequibilidad” durante su discurso al Foro Económico de Davos en dos semanas.

“Durante mucho tiempo, comprar y poseer una casa se consideraba el colmo del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y para hacer el correcto, pero ahora, por culpa de la inflación récord provocada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, este sueño americano cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes,” ha lamentado Trump.