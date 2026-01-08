EEUU intercepta dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa

Un miembro de la Guardia Costera de EEUU observa desde la distancia al petrolero ruso “Marinera”. - EFE/ OFFICIAL X ACCOUNT OF U.S. EUROPEAN COMMAND

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Estados Unidos interceptó ayer dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos en aguas del Atlántico Norte y con bandera rusa, en plena escalada de tensiones políticas tras la operación militar del sábado en suelo venezolano, que se saldó con la detención del presidente Nicolás Maduro.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, confirmó ambas incautaciones contra los que describió como barcos de la “flota fantasma” que, o bien habían atracado recientemente en Venezuela o se dirigían al país. Dijo que fue una operación “coordinada de manera meticulosa” y con el aval del presidente, Donald Trump. Ayer, el comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero ruso Marinera, antes conocido como Bella 1, y especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono. Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por EEUU.

El gobierno ruso denunció la “intercepción ilegal” del petrolero en aguas internacionales, y afirmó que contraviene la Convención de Naciones Unidas sobre navegación en mar abierto. El otro buque interceptado, el M/T Sophia, que navegaba en aguas internacionales en el Caribe, fue escoltado a EEUU. Trump dijo horas antes que Venezuela entregará a su país “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado”. También dijo que el gobierno venezolano se ha comprometido a comprar “exclusivamente” productos estadounidenses con el dinero que reciba del nuevo acuerdo petrolero.

Un 50% más de gasto militar

Por otro lado, Trump dijo que el presupuesto militar de los EEUU para 2027 debería incrementarse en un 50% hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico.

El presidente de EEUU, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, que agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

Rubio hizo esas declaraciones durante una sesión informativa con varios congresistas de los principales comités de las Fuerzas Armadas y de Política Exterior, en la que el enfoque principal fue la situación en Venezuela, aunque varios legisladores también manifestaron su inquietud por los repetidos comentarios de Trump sobre Groenlandia.

Horas antes, la Casa Blanca afirmaba que Trump y su Gabinete estaban estudiando “diversas opciones” para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye “el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses”.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El propio Trump advertía ayer que “Rusia y China no tienen ningún miedo a la OTAN sin EEUU”. En un mensaje en su red social, Truth Social, respondía así a los comentarios de varios líderes europeos en defensa de Groenlandia, incluido el hecho de que Francia admitiese que está planteando con algunos aliados cómo prepararse para “tomar represalias” con medidas “convincentes”.

“Mantenemos la máxima influencia sobre el Gobierno interino”

La Casa Blanca aseguró ayer que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. “Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que aseguró que el presidente Donald Trump ha dejado “muy claro” que Venezuela es un país que “ya no enviará drogas ilegales a EE.UU”. “Venezuela ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, añadió.

Rodríguez ante las amenazas: “Mi destino no lo decide sino Dios”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer que ningún “agente externo” gobierna al país suramericano, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

Además, respondió a las amenazas vertidas por el presidente de Estados Unidos asegurando que es “Dios” quien decide su “destino”.

Trump avisó este pasado fin de semana a Rodríguez que “pagará un precio más alto” que el presidente Nicolás Maduro, apresado el sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga “lo correcto”.