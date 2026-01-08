El juez envía a juicio a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliáa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y le ha dado un día para abonar una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas exigibles. Además, le ha citado el 15 de enero a fin de “emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral”.

Errejón fue procesado en noviembre del año pasado, después de trece meses de investigación en los que el instructor le tomó declaración a él, a Mouliáa, a testigos y a psiquiatras. El juez también pidió las conversaciones entre el exdiputado y la actriz. Durante este proceso, Mouliáa acusó a Errejón de “extorsionar” a testigos –amigos de la actriz– para que declarasen a su favor, y el juez admitió una querella del político contra Mouliáa por “calumnias”.

Sobre los hechos, que habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón, Mouliáa sostiene que el exportavoz de Sumar la besó sin consentimiento en el ascensor y le realizó varios tocamientos, además de otro intento de mantener relaciones sexuales en un vehículo.

El juez subrayó que la declaración de la actriz “es coherente en lo esencial”, que no tenía “ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza” contra Errejón, “sino más bien todo lo contrario” y que las posibles lagunas o contradicciones ya “las aclaró”.

Por su parte, la Fiscalía había pedido en diciembre archivar la causa contra Errejón al no quedar “suficientemente justificada la perpetración del delito” ni quedar acreditado que el político fuese consciente de que aquella “relación sexual” no era deseada por parte de la actriz.