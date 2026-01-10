Feijóo recula y dice que Mazón no le informó “en tiempo real” de la dana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó ayer ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en “tiempo real”, tal y como sí manifestó anteriormente por “error”. Feijóo, que declaró como testigo por videoconferencia desde el Congreso, aseguró que fue él quien se puso en contacto con Mazón el día de la dana sobre las ocho de la tarde indicando que le preocupaba lo que podía estar pasando en València, tras escuchar alguna información. También lo hizo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno, “los tres presidentes que podían sufrir las consecuencias de la riada”. En este sentido explicó que desde ese momento intercambió con él 23 mensajes, los que “constan en el auto”. Asimismo, aseguró que “se confundió” al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe “en tiempo real” de la situación por parte de Mazón, porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles —días posteriores—. Señaló que el día de la riada –antes de que él preguntara– no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno central no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando. Sobre este punto el líder popular manifestó cierta “inquietud” con que no se llame a otras autoridades a la causa. También consideró que la sociedad valenciana se encontraba en un “supuesto clarísimo de emergencia nacional” y que el ministerio del Interior debió asumir el control.

Tras su declaración, el PSOE acusó a Feijóo de “mentir” ante la jueza y exigió su cese. Recrimina además que, en virtud de los mensajes que intercambió con Mazón, solo estuvo preocupado por “el relato” mientras “se perdían vidas”. “Ni gestión, ni coordinación ni humanidad, solo cálculo político”, reprochan. Mientra el PP defendió que fue quien se “interesó” primero por la tragedia.