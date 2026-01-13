Anuncian nuevas excarcelaciones de presos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno venezolano y varias ONG informaron ayer de nuevas excarcelaciones en distintos penales del país, aunque las cifras varían según la fuente, dado que mientras los registros oficiales cifraban 116 los beneficiados, organizaciones de derechos humanos confirmaron entre 40 y 53 presos políticos liberados.

La mayoría de los presos políticos fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando fueron detenidas más de 2.400 personas –la mayoría de ellas excarceladas– que fueron acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos. Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a Machado el jueves en la Casa Blanca.