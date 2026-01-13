El Gobierno quiere bonificar el 100% del IRPF a los arrendatarios que no suban alquileres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que, en las próximas semanas, aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones. Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin aumentar el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si aumentaran ese alquiler. Con esta medida, dijo el presidente, ganan todos, los propietarios, los inquilinos y la sociedad, ya que en 2026 cientos de contratos de alquiler tendrán que renovarse y una parte importante de la población, sobre todo jóvenes, se enfrenta a subidas “desproporcionadas” que responden a la “codicia y la especulación” y se ve obligada a dejar sus casas y empezar de cero otra vez. Como parte de este real decreto ley se limitarán además los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas para ser considerados de esta modalidad; al tiempo que se establece un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la ley de vivienda.

Las pretensiones de Sánchez, no obstante, toparon con la oposición del socio minoritario del Gobierno, Sumar, y también con la de algunos de sus socios prioritarios, como ERC y EH Bildu. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su partido rechaza los incentivos fiscales a los propietarios y avanzó que en esos términos la propuesta del PSOE no contará con su apoyo en el Congreso. “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, afirmó. En términos similares, se pronunciaron también tanto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute. “¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este gobierno le ha fallado”, dijo Rufián. “Es una tomadura de pelo”, añadió Matute.

Bruselas prepara medidas contra pisos turísticos en zonas tensionadas

El comisario europeo de Vivienda Dan Jorgensen defendió ayer que el futuro plan sobre alquileres de corta duración –que la Comisión prevé presentar este año dentro de una ley de vivienda asequible– se centrará en definir “zonas tensionadas” y otorgar a las autoridades una “caja de herramientas” para limitar impactos negativos sin imponer una prohibición general en toda la UE. En el primer intercambio de puntos de vista del año con los eurodiputados de la comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo, Jorgensen insistió en que la propuesta no dirá a ciudades y regiones que “tienen que hacer esto o aquello”, sino que fijará criterios para identificar zonas tensionadas y dotarlas de medidas con “seguridad jurídica” para frenar el desplazamiento de residentes. Entre las opciones mencionadas figuran topes al número de noches alquiladas al año o restricciones por temporada.