Feijóo propone vincular la financiación al impulso de políticas de vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó ayer el plan de vivienda del partido, que plantea vincular el modelo de financiación autonómica y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos al impulso de políticas de vivienda. En un acto en Barcelona, tras la reunión del Comité de Dirección del partido en la capital catalana, Feijóo desgranó las quince medidas que forman parte del plan, que tiene como objetivo “iniciar la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura” para cubrir el “déficit” de inmuebles. En pleno debate sobre el nuevo modelo de financiación que el Gobierno ha pactado con ERC, el líder de los populares, que desde el primer momento han rechazado la propuesta, ha prometido que, si llega a ser presidente, diseñará un sistema que vincule los recursos que reciben las comunidades al impulso de políticas de vivienda. Más allá de la propuesta sobre la financiación, Feijóo quiere “movilizar todo el suelo público disponible para construir viviendas y ofrecerlas en alquiler, un 30% más barato que la media del mercado”, establecer un plan residencial estratégico “para reducir de diez a cuatro años el tiempo que se tarda en iniciar la construcción de una vivienda” o impulsar la colaboración público-privada.