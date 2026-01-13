Trump sopesa atacar Irán en apoyo a las protestas contra el régimen

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que el Pentágono está “analizando muy seriamente” una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.

En declaraciones a la prensa desde el avión presidencial y al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado “(su) línea roja para provocar una respuesta”, el inquilino de la Casa Blanca respondió afirmativamente y dijo que “parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido”.

En la misma rueda de prensa, sin embargo, dijo que los líderes de Irán le “llamaron” ayer y “quieren negociar”.”Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno “va a hacer una determinación”.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que Teherán “no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una” y apostó por unas “negociaciones justas” con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes.

La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán con base en París, cifró en más de 3.000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

“ Tomaré Groenlandia de una forma u otra”

El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró el domingo su amenaza de que tomará Groenlandia “de una forma u otra. ”Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo”, dijo, para alertar que “si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda”, señaló.

El presidente de la Fed, investigado judicialmente

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, ha revelado que afronta una investigación del departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso, en junio, sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien enmarcó esta acción en “las amenazas y la presión” de la Casa Blanca. Donald Trump ha insistido por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal, con la oposición de Powell.