Trump califica de “cretino” al presidente de la Reserva Federal

El presidente de EEUU, Donald Trump, llamó “cretino” al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que “se irá pronto” apenas días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria. Las palabras de Trump se produjeron apenas unas horas después de que nueve gobernadores de bancos centrales de todo el mundo y dos dirigentes de instituciones financieras internacionales defendieran la “integridad” del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. A través de una carta, se refirieron a Powell como un compañero “altamente respetado”. La misiva contó con la firma de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la de los gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur, Brasil, así como el presidente del Consejo de Gobierno del Banco de Pagos Internacionales, y su director general.