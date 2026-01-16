Muere un joven en el derrumbe de una vivienda en Manacor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un joven de 18 años perdió ayer la vida en el derrumbe de una vivienda en Manacor (Mallorca), en el que su hermano de 12 años resultó herido. El suceso ocurrió sobre las 5:12 horas de la madrugada, cuando el techo de la habitación venció cayendo encima de los dos hermanos, que se encontraban durmiendo, dejándolos atrapados. El mayor, fue encontrado por los servicios de emergencias ya sin vida, y el menor pudo ser rescatado y trasladado al hospital universitario Son Espases, en Palma, con pronóstico menos grave. En concreto, se hundió el forjado de una habitación del inmueble, que es de planta baja más dos plantas. Este, correspondiente a una cubierta plana, cayó sobre el piso inferior y afectó a la estancia donde dormían los hermanos en una litera. El hecho de que el niño de 12 años estuviera en la cama inferior fue lo que le salvó la vida. Los técnicos municipales inspeccionaron el inmueble, construido en 1900, y este quedó acordonado. Se investiga si el casero de la vivienda pasó la inspección.