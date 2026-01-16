Robles abre la puerta a la participación de España en la misión europea en Groenlandia

Aumenta la tensión en Minneapolis. Un hombre resultó herido el miércoles en Minneapolis a causa de un disparo en la pierna de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un arresto. El suceso causó enfrentamientos con manifestantes, días después del asesinato de una mujer. Por su parte, el presidente del país, Donald Trump, celebró que la Justicia avalase las acciones del ICE y amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota. - EUROPA PRESS

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, abrió ayer la puerta a que España participe en una misión de reconocimiento en Groenlandia, después de que Dinamarca haya aumentado su presencia militar en la isla tras las amenazas de anexión de Estados Unidos.

“No hay que precipitar acontecimientos”, manifestó Robles, que remarcó que “no es una misión militar” y que la respuesta europea ante una invasión estadounidense no debería plantearse desde el punto de vista militar, sino desde el aspecto jurídico de respeto a la soberanía y al orden internacional. Robles calificó de “inaceptable” la estrategia del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque descartó que este escenario derive en una ruptura de la OTAN.

Francia, Alemania, Suecia y Noruega ya han enviado tropas a Groenlandia, en una acción coordinada con Dinamarca, que el miércoles mantuvo una reunión sin acuerdo con EEUU, que conserva su “ambición” de tomar la isla. Países Bajos y Estonia también se sumaron a los ejercicios militares europeos en Nuuk y mostraron su disposición de mandar tropas.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que aumentará con “medios terrestres, aéreos y marítimos” la presencia de Francia en la isla, que ya cuenta con una quincena de militares que llegaron ayer a la isla para participar en la misión europea. “Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia tiene un papel que desempeñar”, sentenció Macron.

En los últimos días, los groenlandeses han enviado a Trump el mensaje de “Groenlandia no está en venta” a través de pancartas y camisetas, mientras que varios políticos de la isla también han exigido “respeto”.

El Gobierno iraní insta a EEUU a retomar la vía diplomática

El Gobierno de Irán reabrió ayer su espacio aéreo después de suspender la actividad durante unas cinco horas ante la posibilidad de un ataque estadounidense. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que su país está “dispuesto a negociar” y acusó a EEUU de “abandonar la diplomacia y optar por la guerra”. En este sentido, instó al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, a no atacar Irán para no cometer “el mismo error” de junio de 2025, cuando bombardeó instalaciones nucleares. Araghchi, además, afirmó que “no existe ningún plan” para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que han dejado entre 600 y 2.000 muertos.

Trump apunta a Zelenski por el fracaso de las negociaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó ayer a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de bloquear las negociaciones de paz para poner fin a la guerra, mientras que manifestó que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, “está listo para un acuerdo”. “Zelenski”, respondió Trump a la pregunta de por qué las negociaciones de EEUU no habían triunfado y acabado con la invasión. Por su parte, Putin apostó –tras dos semanas de ausencia– por llegar a un acuerdo “cuanto antes” y evitó criticar a Trump por su intervención en Venezuela, aunque lamentó que muchos países sufren al “carecer de la fuerza y los recursos para defenderse”.