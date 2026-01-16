Von der Leyen, sobre el acuerdo con Mercosur que se firmará el sábado: "Todo el mundo sale ganando"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cree que el acuerdo con Mercosur es un "éxito". Eso ha dicho a poco menos de un día que se oficialice la firma del pacto de libre comercio con el Brasil, Argentina, Uruguay y el Paraguay. "Todo el mundo sale ganando", ha defendido en una comparecencia desde Río de Janeiro, donde ha viajado para reunirse con el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de sellar el acuerdo el sábado en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. La presidenta de la Comisión Europea insiste en que la eliminación de los aranceles en las exportaciones entre la UE y el Mercosur "multiplicará las oportunidades como nunca" y dice que el acuerdo establece "normas claras y previsibles, y estándares comunes".

Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán este sábado en la capital paraguaya para sellar finalmente el acuerdo de libre comercio, después de más de un cuarto de siglo de negociaciones y a pesar de las protestas del sector del campesinado o el rechazo de algunos estados miembros de la UE como Francia o Polonia.

"El acuerdo UE-Mercosur envía un mensaje potente. Dice: bienvenidos en el mercado mayor del mundo y a la zona de libre comercio más extensa del planeta. Este es el poder de la asociación y de la apertura. Este es el poder de la amistad y de la comprensión entre pueblos y regiones separadas por océanos", ha reivindicado a la líder comunitaria.

En la comparecencia desde el Brasil, ha hecho valer que el comercio internacional "no es un juego de suma nula" y ha subrayado que todo el mundo se puede beneficiar. "Queremos un mundo que funcione sobre la base de la confianza y el trabajo en equipo", ha dicho Von der Leyen.

También ha reiterado que la entrada en vigor del acuerdo permitirá el acceso a mercados "estratégicos" tanto para la UE como para los países del Mercosur y ha insistido en que las cadenas de suministro de ambos lados del Atlántico se convertirán en "autopistas para las inversiones".

"La firma de mañana será sólo el primer paso. Los próximos capítulos todavía están por escribirse. Toda la historia sólo será un éxito completo cuando las personas y las empresas puedan sentir los beneficios de nuestro acuerdo. Y eso tiene que pasar pronto", ha concluido.

La alemana ha agradecido también a Lula da Silva su "liderazgo y compromiso" en las negociaciones para culminar el acuerdo. "Eres un líder profundamente comprometido con los valores de la democracia, el orden internacional basado en normas y el respeto por nuestro planeta, las comunidades y las naciones amigas. Este es el liderazgo que necesitamos en el mundo actual", ha afirmado.