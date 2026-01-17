La ANC pide a los partidos independentistas que “rechacen” la propuesta de financiación pactada por ERC y los socialistas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El lleno del Secretariado Nacional de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), reunido este sábado en Flix, ha aprobado un posicionamiento contra la propuesta de nuevo modelo de financiación pactado por ERC y el gobierno español, con el aval del PSC y el PSOE. La entidad defiende que “los 4.700 millones de euros adicionales no representan una corrección del déficit fiscal estructural, sino una redistribución derivada del crecimiento coyuntural de la recaudación”, y por eso pide a las formaciones políticas que “no validen el espolio fiscal y que, por lo tanto, rechacen la propuesta” tal como está planteada. En este sentido, la Assamblea alerta que "el independentismo necesita un cambio de estrategia con urgencia".

Por otra parte, el secretariado nacional también ha elegido a Jordi Alsina como nuevo tesorero de la entidad después de obtener el apoyo de una mayoría superior a los dos tercios necesarios. Alsina toma el relevo de Jaume Valls, hasta ahora tesorero de la entidad, que ha renunciado al cargo por razones personales y profesionales, pero seguirá formando parte del secretariado nacional.