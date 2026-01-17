El primer CIS de 2026 da al PSOE 8,7 puntos de ventaja sobre el PP

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a pesar del batacazo sufrido en las elecciones de Extremadura en diciembre, aunque los populares recortan distancias al subir seis décimas desde el estudio anterior.

Según la encuesta, realizada del 5 al 10 de enero, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7% de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23% y seis décimas más. Vox sube una décima y se coloca con el 17,7% de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2%. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5% de los votos, seis décimas menos.

ERC consigue el 2,6% de los votos tras subir cinco décimas; Se Acabó la Fiesta (SALF) baja hasta la séptima posición con el 1,8% de los votos –seis décimas menos–; EH Bildu se mantiene en el 1,5%; Junts sube dos décimas (1% de los votos); y PNV logra también el 1% de los votos tras lograr una décima más. Por debajo se sitúan el BNG (0,9%), que sube una décima, lo mismo que Coalición Canaria, que llega al 0,3% de los votos. UPN mantiene los mismos apoyos (0,1%).

Pedro Sánchez se mantiene como el preferido para dirigir el Ejecutivo en opinión del 24,5% de los encuestados; seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, al que apoya el 10,4%; y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 9,7%.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un porcentaje mayor de encuestados que en el barómetro anterior, al pasar del 39,9 al 42,6%. Le sigue la crisis económica (21,2%) y el Gobierno y partidos políticos (16,6%), que pasa a ocupar el tercer puesto de la lista de preocupaciones, mientras que los problemas políticos bajan al quinto lugar, citados por el 15,5%.

Antonio Maíllo propondrá a Izquierda Unida dejar atrás Sumar

■ El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, da por superada la etapa de Sumar entre los partidos de izquierda y plantea presentar una nueva confluencia para la próxima legislatura con distinto nombre, así como insta a un mayor distanciamiento del PSOE. Así lo expondrá hoy en el borrador de su informe político de apertura de la reunión telemática de la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano entre asambleas. El líder de IU indicará que la voluntad de acuerdo de los distintos partidos “va de suyo” a la hora de reeditar la coalición, pero que tienen que “acelerar la posibilidad de acuerdo” y “empezar a trabajar para incorporar a más organizaciones” al proyecto.Asimismo, propondrá una consulta popular sobre la permanencia de España en la OTAN.