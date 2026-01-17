Trump amenaza con aranceles a quien no le apoye en Groenlandia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó ayer con imponer aranceles a todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia, dando a entender que la propuesta europea de preservar la soberanía danesa del territorio autónomo a cambio de una mayor presencia de la OTAN es insuficiente. “Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con lo de Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, aseguró el mandatario desde la Casa Blanca.

Desde la UE se ha intentado responder a las preocupaciones de seguridad que EEUU tiene sobre la isla manifestando su predisposición a implicarse más activamente en la defensa de la misma. Por el momento, Alemania ha anunciado el envío a Groenlandia de un equipo de reconocimiento compuesto por 15 soldados, mientras que Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia también participarán en la iniciativa. No obstante, Italia la ha criticado calificándola de “broma”.

Paralelamente, una delegación bicameral de parlamentarios estadounidenses resaltó, tras una reunión en el Parlamento danés, el respeto a la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a decidir por sí misma en medio de las amenazas de Trump para hacerse con la isla. “Hablamos del valor de la OTAN y de la obligación de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación”, dijo el senador demócrata por Delaware Chris Coons, que ejerció de líder de una delegación de congresistas y senadores, dos de ellos republicanos.

Desde Moscú, Rusia cargó contra los aliados de la OTAN, incluyendo Dinamarca, a quienes acusó de promover la militarización de la región del Ártico con el nuevo despliegue de fuerzas en plenas tensiones con EEUU, y rechazó que Moscú tenga pretensiones sobre el territorio ártico.

Por otra parte, Trump agradeció a las autoridades iraníes una supuesta decisión para suspender, según aseguró la Casa Blanca, más de 800 ejecuciones previstas para esta semana.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le “obsequió” la medalla que representa su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca este jueves. En una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue “un gran honor” conocer a Machado y que le “obsequió” la insignia del premio debido al “trabajo” que ha realizado durante su gestión.

Además, aseguró que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana y dijo que es una mujer “que respeta mucho”, después de su encuentro en la Casa Blanca.

Por su parte, la líder opositora venezolana declaró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una “transición ordenada”.

Sin embargo, se da la circunstancia que, mientras Machado se reunía en Washington con Trump, Rodríguez hacía lo mismo en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según informaron ayer medios estadounidenses.

Noruega reaccionó con indignación ayer a la decisión de la líder opositora venezolana de entregar a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, con el que ella fue distinguida en diciembre en Oslo. “Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz”, dijo la exministra de Exteriores y diputada liberal Ine Eriksen Søreide.

El líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, incidió en la misma idea y señaló que el hecho de que Trump haya aceptado la medalla muestra que es “el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros”.

“La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo o una organización han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanecen inseparablemente unidos a la persona u organización designada como laureada por el Comité Nobel Noruego”, señaló el Instituto Nobel Noruego en un comunicado.