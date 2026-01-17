La UE firma el acuerdo de libre comercio con Mercosur después de más de 25 años de negociaciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita de la líder comunitaria en la capital brasileña con motivo de la firma del acuerdo con MercosurACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Unión Europea ha firmado finalmente este sábado el acuerdo comercial con Mercosur después de más de 25 años de negociaciones y a pesar de la oposición del campesinado y de estados miembros como Francia o Polonia. El acuerdo establece la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas en los países del Mercosur (Argentina, el Brasil, el Paraguay y Uruguay) y sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur en la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sellado el pacto en una ceremonia en la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Según cálculos de Bruselas, el acuerdo aumentará las exportaciones anuales en el Mercosur en un 39% y supondrá un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para las empresas de la UE.

El acto para la firma del acuerdo de libre comercio se ha celebrado en la capital del Paraguay y ha contado con la presencia del presidente del país, Santiago Peña, así como de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Por parte de la UE, además de Von der Leyen, también ha asistido el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Antes de aterrizar en la capital paraguaya, la delegación europea viajó el viernes al Brasil para reunirse con su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Comisión Europea ha defendido desde el inicio que el acuerdo creará una de las zonas de libre comercio mayores del mundo, con un mercado con cerca de 700 millones de consumidores. Según Bruselas, las exportaciones de la UE en el Mercosur crecerán por valor de 50.000 millones de euros y, al mismo tiempo, las exportaciones del Mercosur en la UE incrementarán por valor de 9.000 millones.

"El acuerdo envía un mensaje muy potente al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Escogemos el comercio justo ante los aranceles. Escogemos una asociación productiva y a largo plazo ante el aislamiento. Y sobre todo, la intención de ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestra ciudadanía y empresas", ha defendido Von der Leyen durante su intervención en el acto de este sábado.

¿Qué se ha firmado?

El Consejo de la UE -donde están representados los estados miembros- autorizó la semana pasada la firma de dos textos: el acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el acuerdo comercial provisional -que hace referencia a las competencias exclusivas de la UE. Ahora, el Parlamento Europeo tendrá que dar su aval a los dos acuerdos, pero no claro está cuándo se empezará a aplicar.

En el caso del acuerdo provisional, los tratados comunitarios permiten al Consejo, a propuesta de la Comisión Europea, autorizar la aplicación provisionalmente "si es necesario". Aunque el ejecutivo comunitario no ha descartado esta posibilidad, por ahora, insiste en que intentarán obtener el aval de la Eurocámara antes de empezar a aplicarlo.

La previsión es que la Eurocámara someta a votación el acuerdo provisional a en abril o mayo, pero si la próxima semana el pleno vota a favor de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que dictamine la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios, el proceso de ratificación se podría encallar.

Una vez el Parlamento Europeo haya dado su visto bueno a los dos textos, todo el acuerdo de asociación tendrá que ser ratificado ahora por los estados miembros, ya que va más allá de las competencias exclusivas de la UE en comercio. En el caso de España, el Congreso y el Senado tendrán que validar el texto respectivamente.

¿Qué establece el acuerdo?

La entrada en vigor del acuerdo supondrá la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE en el Mercosur y al 92% de las exportaciones del Mercosur en la UE. Eso tiene que beneficiar los sectores europeos de la automoción, la maquinaria, la industria farmacéutica, el textil, así como los productores de aceite de oliva o vino, algunos de los cuales exportan, en los países de Sudamérica con aranceles de hasta el 35%. Para el Mercosur, facilitará la entrada en el bloque europeo de productos como la carne, el azúcar, el arroz o la soja. El ejecutivo de Von der Leyen afirma que más de 60.000 compañías de la UE se ahorrarán aranceles por un total de 4.000 millones de euros anuales.

En el caso del sector agroalimentario, la Comisión Europea afirma que el pacto permitirá "un acceso sin precedentes" en la región del Mercosur para los agricultores europeos. Según cálculos de Bruselas, la liberalización del comercio entre ambos territorios aumentará las exportaciones agroalimentarias de la UE en el Mercosur en un 50%. El acuerdo establece la protección de 344 indicaciones geográficas de la UE.

También busca "facilitar" el comercio en el sector servicios, abrir la contratación pública y "mejorar el acceso" a materias primas esenciales para la economía de la UE reduciendo o eliminando tasas de exportación y restricciones de exportación.

El pacto establece que los requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación de la UE tienen que ser certificados por las autoridades extranjeras en la exportación en la UE, y verificados en la entrada en la UE por los funcionarios de los estados miembros. El texto también incluye algunas condiciones relativas al bienestar animal.

Sin embargo, la regulación europea permite importar productos que contienen "residuos de pesticidas" prohibidos a la UE "si no suponen un riesgo para los consumidores". Ante la preocupación del sector y la sociedad civil, el ejecutivo comunitario ha prometido cambios legislativos para impedir que "los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE por motivos sanitarios o medioambientales" no entren a la UE en productos importados. También creará un equipo especial para aumentar los controles a las importaciones.

Controles, requisitos y limitaciones a la importación de productos sensibles

Para calmar el malestar de agricultores y ganaderos, Bruselas ha introducido cambios en el acuerdo hasta el último momento, e incluso ha prometido más ayudas europeas en el sector. Por una parte, el acuerdo busca contrarrestar la apertura del mercado europeo con limitaciones a la importación de productos “sensibles” para los europeos, como la carne de ternera, el etanol, la carne de cerdo, la miel, el azúcar o las aves de corral. Por ejemplo, la UE permitirá la importación de una cuota de 180.000 toneladas de aves de corral sin aranceles y de 99.000 toneladas de carne de vacuno con un arancel del 7,5%.

Además, se han introducido cláusulas de salvaguardia para proteger el sector agroalimentario ante el potencial impacto negativo del incremento de importaciones desde el Mercosur. En concreto, implican que la Comisión Europea podrá abrir una investigación cuando detecte "perturbaciones" en el precio o el volumen de importaciones productos definidos como "sensibles", como por ejemplo la carne de vacuno, el pollo, los huevos o el azúcar.

Bruselas podrá iniciar una investigación si el precio de las importaciones es un 5% inferior al producto europeo equivalente, si se detecta un aumento de al menos el 5% en el volumen de importaciones sensibles en comparación con la media de los tres años anteriores o si el precio de las importaciones cae un 5%.

Para conseguir aprobar el acuerdo, Von der Leyen se comprometió a dar ayudas adicionales en el sector del campesinado a través de la anticipación de 45.000 millones de euros de próximo presupuesto de la política agraria común (PAC).