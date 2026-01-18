La familia real despide a Irene de Grecia antes de su entierro en Atenas

La emérita, junto a los reyes y sus hijas en el responso. - CASA REAL

Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, asistieron ayer al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada mañana lunes en el cementerio de Tatoi.

El féretro de la princesa Irene, fallecida en Madrid a los 83 años el pasado jueves, llegaba poco antes del mediodía hasta el templo.

Entre los ausentes, el rey emérito Juan Carlos I, que no pudo desplazarse desde Abu Dabi por motivos médicos. Tampoco estuvieron presentes dos de sus nietos, Felipe Juan Froilán y Juan Urdangarin.