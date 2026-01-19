Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tiene una osteomielitis de la sínfisis púbica, una infección "muy poco frecuente" que le provoca una inflamación y que, por eso, no puede caminar. Los doctores de la Vall d'Hebron que llevan el caso han explicado este lunes en rueda de prensa que se trata de una "buena noticia", ya que, como ahora saben que tiene una infección en los huesos y en el músculo obturador izquierda de la pelvis, será más fácil iniciar el tratamiento de la pelvis. En concreto, lo que tiene el presidente es una infección bacteriana en el hueso que se encuentra justo en medio de la pelvis y en un músculo que está justo al lado.

Los doctores también han explicado que el presidente hoy ya se encuentra mejor, y que mañana ya saldrá de la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva). Aunque está tomando antibióticos y, por lo tanto, la inflamación y la fiebre están bajando, los doctores no creen que pueda hacer vida normal hasta de aquí un mínimo de dos semanas y descartan que mañana pueda empezar a hacer un proceso de rehabilitación porque "necesita reposo".

El pronóstico es muy positivo y los doctores creen que cuando acabe el tratamiento, el Presidente Isla podrá hacer una vida "completamente normal".