La última revisión del tren de Iryo accidentado en Adamuz se hizo el 15 de enero, según la compañía

La última revisión del tren de Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) se hizo el 15 de enero, es decir, tres días antes del suceso, según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado. El convoy se fabricó en 2022 y en el trayecto se transportaban 289 pasajeros, 4 tripulantes y el maquinista. Iryo ha detallado que el tren salió a las 18.40h de Málaga en destino a Madrid y fue a las 19.45h cuando "por causas que todavía se desconocen", invadió la vía contigua. Tal como indicó el ministerio de Transportes, el accidente se produjo en un tramo recto de vía. La compañía ha manifestado que la "prioridad absoluta" son las personas afectadas y mantiene una "comunicación constante" con todas las instituciones implicadas.

El cconseller delegado de Iryo, Fabrizio Favara, se desplazó este domingo por la noche al lugar de los hechos para acompañar a los equipos que hay sobre el terreno y seguir de cerca la evolución de la situación. Esta mañana también lo hará el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu.

Iryo ha mostrado "total disposición" con la comisión encargada para investigar el accidente y asegura que "colaborará plenamente, facilitando la información que sea requerida para aclarar los hechos".

La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para todos los pasajeros y personas afectadas. También ha cancelado todas las actividades previstas en Fitur, una de las principales ferias turísticas internacionales que se celebra esta semana en Madrid.

Iryo ha lamentado profundamente el grave accidente ferroviario y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El presidente de Renfe dice que está casi “descartado” que el accidente de Adamuz se deba a un “error humano”

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado este lunes que “prácticamente” se considera “descartado” que el motivo del accidente ferroviario que ha dejado casi cuarenta muertos en Adamuz (Córdoba) se deba a un “error humano”. “Tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Iryo o bien de la infraestructura; hay que esperar, no especular, y ver qué dice la comisión de investigación,” ha afirmado en declaraciones en RNE. Según su opinión, el descarrilamiento se ha producido en “condiciones extrañas” y es “demasiado pronto” para determinar el motivo. “No tendremos una conclusión en breve, es muy complicado”, ha asegurado, antes de detallar que ya se están tomando muestras del accidente para poder conocer las causas.