Junqueras aprieta al PSOE para recaudar todo el IRPF

El líder de ERC, Oriol Junqueras, instó ayer al PSOE a “habilitar un camino” para que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF. En una entrevista en TV3, Junqueras dio dos opciones a los socialistas para “desatascar” la situación: que voten a favor de la propuesta de los republicanos en el Congreso o que presenten un “mecanismo” por su cuenta. El exvicepresident puso encima de la mesa una modificación de la ley orgánica de financiación autonómica para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a recaudar la totalidad del IRPF, e insistió en que de ello dependerán las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.

En relación al acuerdo de financiación, Junqueras advirtió que introducir la variable del coste de vida –una de las propuestas para conseguir el ‘sí’ de Junts– “puede distorsionar y perjudicar a Catalunya”. El líder republicano, además, respondió a las críticas sobre el nuevo modelo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que son “el mejor aval”. “Es bueno para todo el mundo, incluso para aquellos que votan al PP”, aseguró. Junqueras también quitó hierro al comunicado de Foment del Treball que consideró “insuficiente” el nuevo sistema, y señaló que su presidente, Josep Sánchez Llibre, le trasladó que sí le gustaba y que “apreciaban las bondades del acuerdo”.

Sobre la relación con el líder de Junts, Carles Puigdemont, manifestó que “es muy buena” y que ya se han reunido “en muchas ocasiones”. Asimismo, apuntó que “muchos alcaldes” de la formación y todos los exconsellers de Economía avalan el acuerdo de financiación.

Por su parte, el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, valoró que el nuevo sistema “reconoce el déficit fiscal” de Catalunya, pero advirtió que tiene “límites claros” y que “no se acerca a las cifras que realmente necesita Catalunya”.

Mientras, el presidente aragonés, Jorge Azcón, afirmó que el principio de ordinalidad es “injusto, desigual e insolidario” y denunció que el nuevo modelo de financiación es un “desprecio” para Aragón.