Trump no se ve “obligado a pensar en la paz” al no recibir el Nobel

El presidente de EEUU, Donald Trump, se negó a aclarar ayer si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que “ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz” después de que no le concedieran el Premio Nobel. “Sin comentarios”, dijo en una entrevista a la cadena NBC News.

El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10%, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EEUU por oponerse a sus planes. El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será “exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Trump cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EEUU ante amenazas externas. “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído”, declaró.

El primer ministro noruego y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le enviaron una carta a Trump para explicarle “su postura sobre el aumento de aranceles” y señalarle “la necesidad de desescalar el intercambio de palabras”. Fue entonces cuando Trump le advirtió al líder noruego que como su país “decidió no concederle el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más”, ya no siente “la obligación de pensar únicamente en la paz”. Pese a que Gahr Støre defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado depende del “Comité Nobel independiente y no del Gobierno noruego”, Trump lo rechazó.

Entretanto, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, solicitaron al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión de la Alianza Atlántica en la isla del Ártico.

Bruselas insiste en dialogar, pero está “preparada para responder”

La Comisión Europea avisó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el bloque dispone de herramientas comerciales y está preparada para usarlas en caso de que Washington cumpla la amenaza de imponer aranceles comerciales adicionales a los ocho países que participaron en maniobras militares en Groenlandia, si bien afirmó que tanto Bruselas como los líderes de los 27 son partidarios del “diálogo” y evitar una “escalada” en el pulso comercial. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró desde la localidad suiza de Davos que sería “muy imprudente” la adopción de medidas comerciales de represalia por parte de los países europeos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este jueves en Bruselas para discutir una respuesta conjunta ante los intentos de EEUUs de hacerse con el control de Groenlandia.