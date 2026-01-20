Una niña de seis años, única superviviente de su familia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría (Huelva), una pareja de periodistas, un policía y el maquinista que iba al frente del Alvia accidentado, de tan solo 27 años, son las víctimas mortales ya identificadas tras la tragedia de Adamuz. Mientras se trabaja en la localización de cadáveres entre los restos de los dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto con un tren Iryo que descarriló, las autoridades prosiguen también en las labores de identificación de los cadáveres hallados con la búsqueda de indicios clave y la recogida de ADN de familiares directos de los desaparecidos.

Entre los fallecidos que pudieron confirmarse ayer se encuentran cuatro miembros de una familia que viajaba en el Alvia, concretamente los padres, uno de sus hijos y un primo que volvían de un viaje a Madrid. Su otra hija, una niña de 6 años, fue rescatada prácticamente ilesa y pasó buena parte de la noche custodiada por una guardia civil. La menor ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza. En el siniestro también perdieron la vida la pareja de periodistas de Óscar Toro y María Clauss, muy activos en la vida académica, social y cultural de Huelva. Desde Jupol se confirmó la muerte de un policía destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. También falleció el maquinista del Alvia.

Familiares de las personas que viajaban en los dos trenes llevan desde el domingo inundando sus redes sociales con fotografías de sus seres queridos en busca de una respuesta sobre su paradero o su estado. Otros preguntan también por sus mascotas desaparecidas en el descarrilamiento.

El cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España

El accidente de Adamuz, por el que han muerto al menos 40 personas, es por el momento el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España y el segundo mayor de este siglo. En 1944 tuvo lugar en Torre del Bierzo el accidente ferroviario en España con más víctimas mortales: aunque la cifra oficial fue de 78 muertos y 75 heridos, se estima que fallecieron alrededor de 500 personas. La segunda mayor tragedia ocurrió en Angrois (A Coruña) en 2013, con 80 fallecidos y 143 heridos, mientras que la tercera fue en 1972 entre Cádiz y Sevilla, con 79 víctimas mortales. Para encontrar un siniestro con más fallecidos en Europa hay que remontarse a 1998, cuando 101 personas murieron en Eschede (Alemania) a causa del choque de un tren de alta velocidad alemán contra el pilar de un puente.