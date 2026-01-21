Aumenta a 43 el número de muertos en el siniestro ferroviario de Adamuz

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

AmpliaremEl número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero ha aumentado a 43 tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver en las vías, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía. El cuerpo ha aparecido durante las labores de desmantelamiento de los trenes implicados en el accidente, todo ello el mismo día en que la Guardia Civil ha confirmado que tiene localizada una pieza del eje de un tren que ha sido hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de 'The New York Times'.

El equipo de investigadores de la Guardia Civil tenía ya localizada esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, han añadido que esa pieza está bajo custodia de los agentes del instituto armado y que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva. El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, en el que trabajan 400 efectivos, durante las últimas horas de ayer martes y la madrugada han proseguido los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo, centrándose la labor en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen, desde las 8,30 horas de esta mañana, en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, ya ha sido troceado, además, el vagón número uno y la primera mitad del número dos. En este mismo sentido, pasadas las 2,40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona. A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete Iryo, también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

Por otro lado, el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido a las 08,30 horas de este miércoles una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias, la Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y Ayuntamiento. Una vez finalice la primera reunión, se mantendrá una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.os la información