Los funerales de Estado por el accidente de trenes de Adamuz se harán el 31 de enero en Huelva

Los funerales de Estado por las víctimas del accidente de trenes de alta velocidad de este domingo en Adamuz (Córdoba) será el sábado 31 de enero en Huelva, la ciudad donde tenía que acabar el trayecto del Alvia accidentado y de donde eran 25 de los 43 muertos confirmados. A estas alturas, sin embargo, todavía hay un total de 45 desaparecidos, por lo tanto la cifra podría aumentar.

Así lo han acordado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una llamada telefónica que han mantenido este miércoles por la tarde. A la charla, los dos líderes políticos han intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del siniestro ferroviario en Adamuz.