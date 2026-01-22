Cargas policiales durante el desalojo del centro okupado de la Analògica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra desalojaron ayer el centro social la Analògica, situado en el barrio barcelonés del Guinardó. El local llevaba okupado desde 2021, y este ha sido el tercer intento de los Mossos –que cuentan con una orden judicial– por desalojarlo.

Decenas de personas se congregaron desde las siete de la mañana en la calle del centro para intentar evitar el desalojo, pero los agentes ya habían acordonado la zona una hora antes. Los primeros incidentes se produjeron después de las ocho y media de la mañana: los Mossos cargaron contra los manifestantes, después de que –según el cuerpo– un agente fuera agredido. Tras los momentos de tensión, el desalojo se completó sobre las once y media y los Mossos sacaron a todas las personas que quedaban dentro. Ocho personas fueron denunciadas administrativamente.

El último intento de los Mossos por desalojar el local fue el 19 de diciembre del año pasado. El centro llevaba cerca de una década vacío cuando fue okupado por un grupo de jóvenes, que organizaban diferentes actividades en el local, usado como sala de ensayos, ludoteca o gimnasio. La propiedad pertenece al BBVA y a un fondo inversor.

La Analògica convocó una manifestación a las siete de la tarde para protestar por el desalojo y la actuación de los agentes de los Mossos d’Esquadra.