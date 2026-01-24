Detenido por el asesinato de una mujer en L’Hospitalet

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a un hombre de 22 años como presunto autor de la muerte de una mujer la tarde del jueves en un local de L’Hospitalet de Llobregat. Los hechos ocurrieron sobre las 19.000 horas, cuando la policía catalana recibió un aviso que alertaba de que se estaba produciendo una fuerte discusión en el interior de una nave. El local, que había sido una antigua ferretería y que actualmente es propiedad de un fondo de inversión, se encuentra okupado desde octubre del 2023. Cuando las patrullas llegaron hasta la zona encontraron a una mujer muerta con diversas puñaladas. Los Mossos iniciaron entonces la búsqueda del autor de los hechos, que escapó de la escena del crimen. Finalmente el hombre fue localizado y detenido en Barcelona y se indaga sobre la relación entre él y la víctima, para esclarecer si podría tratarse de un crimen machista o no. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre la autoría de la misma. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

Los vecinos cercanos a la nave okupada denuncian que hace cerca de dos años que viven en un continuo de “gritos y peleas”, provocado por las personas que habitan en el local. Los problemas se han incrementado en el último año a raíz de haberse instalado “un clan de drogadictos”, según sus palabras. Por eso han recogido más de 700 firmas para reclamar el desalojo. El ayuntamiento de L’Hospitalet tiene abierto un expediente de disciplina urbanística y durante estos años ha hecho presión policial identificando a las personas que entran y salen. En algún momento han llegado a vivir 40 personas, pero ahora hay muchas menos. Por el momento, el consistorio ha empezado a tapiar de forma subsidiaria algunos de los accesos al local y dependencias interiores. Sin embargo, el espacio no se puede tapiar del todo porque todavía hay personas dentro, aunque gran parte abandonó el lugar después del apuñalamiento.