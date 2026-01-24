Feijóo denuncia el “deterioro” , el “caos” y el “colapso” del Gobierno

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “desaparecido” durante la investigación del accidente de Adamuz y le dio un ultimátum para comparecer en el Congreso. Además, reprochó al Ejecutivo haber generado “caos” al no esclarecer “casi nada” de la tragedia.

“El duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país”, dijo Feijóo, que aseguró que el estado de las vías “es reflejo del estado de la nación” y el “deterioro” no es “accidental” sino que es “una secuencia”. El dirigente popular consideró que el accidente es “la evidencia de su colapso” y denunció que “ignorar a los maquinistas” antes de “hacerles caso ahora” fue “una decisión política”.

Por su parte, Sánchez solicitó su comparecencia en la Cámara Baja para informar sobre el siniestro en Adamuz y también sobre el de Gelida. El jefe del Ejecutivo insistió en que Moncloa está asumiendo sus responsabilidades “desde el primer momento” y que, aunque “el daño es irreparable”, ayudará a las víctimas “en lo que haga falta”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, defendió que la respuesta de la Guardia Civil y de los Servicios de Emergencia al accidente fue “bastante razonable. Marlaska precisó que la Guardia Civil recibió el primer aviso sobre el siniestro a las 19.47 y a las 20 horas ya había una primera patrulla en el lugar, mientras que los servicios sanitarios llegaron al tren Alvia a las 20.30.