Vías cortadas y camiones varados por ‘Ingrid’ en el norte peninsular

Un total de 80 carreteras cortadas, embolsamiento de 840 camiones en León, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas en Galicia fueron los primeros efectos que dejó la borrasca Ingrid, que cruzará la Península este fin de semana. El temporal obligó a restringuir el paso de camiones por muchas vías y la patronal del gran consumo advirtió de posible desabastecimiento de frescos en supermercados en el norte peninsular.

