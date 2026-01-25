Aragón entra en campaña

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aragón afronta el 8 de febrero una cita electoral inédita en su historia. Por primera vez, la comunidad autónoma celebrará elecciones anticipadas para escoger al presidente de las Cortes después de que el popular Jorge Azcón se viera obligado a adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos tras su ruptura con Vox por las discrepancias en materia migratoria. Más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas para renovar los 67 escaños del Parlamento autonómico en una convocatoria electoral que llega en medio de un escenario político fragmentado que convierte la gobernabilidad futura en una gran incógnita, con las encuestas apuntando que ninguna fuerza alcanzará la mayoría absoluta de 34 escaños.

Azcón, que opta a la reelección, parte como el favorito tras dos años y medio al frente del Ejecutivo, aunque todo apunta a que si quiere seguir en el cargo necesitará apoyos para gobernar, una llave que podría tener Vox, pese a la tensión entre ambas formaciones. El partido que lidera Alejando Nolasco aspira a aumentar su representación –las encuestas pronostican que podría doblar escaños– y convertirse en decisivo en la formación del Gobierno. De subir lo suficiente, Azcón también podría tantear a otras formaciones más pequeñas, como Teruel-Aragón Existe, con Tomás Guitarte a la cabeza, o el PAR liderado por Alberto Izquierdo.

En el lado opuesto del tablero se sitúa el PSOE, encabezado por la exministra Pilar Alegría, que intentará recuperar el terreno perdido en los últimos años y evitar que la derecha consolide su poder en la comunidad, una tarea ardua que puede verse condicionada por el debate a nivel estatal, con el PSOE federal salpicado por escándalos de corrupción y machismo. A su izquierda, el bloque progresista llega fragmentado, con tres posibles papeletas: IU-Movimiento Sumar, liderado por Marta Abengochea, Podemos-Alianza Verde, con María Goicoechea al frente, y Chunta Aragonesista, con el diputado Jorge Puyeo como candidato. Eso no es novedad en un Parlamento tan plural, pero en esta ocasión esa división le puede resultar más dañina. Un voto disperso, sobre todo en Huesca y Teruel, conlleva el riesgo de que ninguna marca alcance el umbral efectivo para sacar diputados. El foco mediático se centra en una pugna “por bloques” y por la batalla por la gobernabilidad, que tiende a esconder a las fuerzas más pequeñas y que hace que la ciudadanía pueda apostar por el voto útil.

Lo que ocurra en Aragón será termómetro para otros territorios con comícios próximos.

Tres candidaturas con acento leridano

Raúl Burillo, quien fue durante cuatro años, entre 1997 y marzo de 2001, delegado de la Agencia Tributaria en Lleida y director del organismo en Catalunya durante casi otros casi cuatro años más, será la cabeza de lista de Aragón Existe, la proyección autonómica de Teruel Existe, en las elecciones autonómicas aragonesas del 8 de febrero. Burillo no es el único candidato con vínculos con Lleida que se presenta a las elecciones autonómicas en un puesto destacado. También lo hace Ricard Mitjana, un exmilitar nacido en Balaguer que desde noviembre ocupa el puesto de coordinador autonómico de Podemos. Concurre en el segundo puesto de la lista de Zaragoza, por detrás de María Goicoechea. Otra política con vínculos leridanos, Tomasa Hernández, secretaria del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 del Canyeret en el cambio de siglo y hoy jueza en Mallorca en situación de servicios especiales y consejera de Educación en el Gobierno de Jorge Azcón, enfrenta otro reto político: mantener el quinto escaño del PP en Teruel. Asimismo, tres partidos han optado por situar a candidatos de la Llitera al frente de sus listas en Huesca. Se trata de Fernando Sabés, secretario provincial del PSOE en el Alto Aragón y alcalde de San Esteban de Litera, que lidera la socialista; de María Ángeles Roca, alcaldesa de Albelda y que abre la propuesta del PAR, y de Juan Carlos Isábal, de Binéfar y número 1 de Coalición Aragonesa.

Una campaña de reproches que se alargará hasta el 6 de febrero

La maquinaria electoral se encuentra ya en pleno rendimiento, con una campaña que arrancó el viernes, con un día de retraso para todos los partidos menos Vox, debido al luto por las víctimas del accidente de Adamuz, y que finalizará el próximo 6 de febrero. Durante estas dos semanas se irán sucediendo mítines de los candidatos, que en muchos casos estarán acompañados por los líderes estatales de sus partidos, en los que ya empiezan a dislumbrar duros reproches entre los candidatos. El discurso de Jorge Azcón está poniendo el foco en la fiscalidad, la vivienda y las infraestructuras. Por su parte, la socialista Pilar Alegría está optando por la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.Vox tiende al discurso duro en materia económica, territorial y cultural. Los partidos progresistas se enfocan en los servicios asociales, mientras que los aragonistas lo hacen en la despoblación, la cultura y el medio rural.